Впервые расшифрована ядерная ДНК неандертальцев со дна пещеры

Российские и зарубежные ученые впервые извлекли и расшифровали ядерную ДНК неандертальцев не из костей и зубов, а из грунта пещер, где древние люди обитали, сообщает пресс-служба института археологии и этнографии СО РАН.

«В качестве источника ядерной ДНК мы использовали артефакты с раскопок — камни, орудия труда — словом, все, что могло сохранить биологические следы древнего человека», — рассказал директор Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Кривошапкин.

Он отметил, что применен новый подход к обработке всей ДНК с образцов. Поэтапно сравнивая расшифрованные последовательности нуклеиновых кислот с имеющимися в базе и концентрируясь на фрагментах, характерных только для человека, ученые отделили материал неандертальцев от материала животных, таких как медведи.

Подход ученые применили к артефактам неандертальцев из трех пещер: Чагырской и Денисовской в Горном Алтае на юге Сибири и испанского грота в месте, называемом Атапуэрка.

Сибирские стоянки оказались относительно богаты на кости древних людей, потому удалось сравнить результаты для ядерной ДНК из них и из отложений пещер. Как показал анализ, данные из двух этих источников согласуются между собой, а значит, даже не имея фрагментов скелета, действительно можно получать надежные результаты из осадков.

«Найти артефакты гораздо проще, чем кости и зубы, а наша методика позволит сконцентрироваться на последовательностях нуклеиновых кислот именно человека, а не его животных соседей. Результаты этой работы знаменуют рассвет анализа ядерной ДНК из отложений стоянок. Несомненно, это поможет пролить свет на многие спорные и сложные вопросы эволюции человека», — сказал Кривошапкин.