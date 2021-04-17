Минусовые температуры придут в Новосибирск

Температура воздуха резко упадет в выходные в Новосибирске, в понедельник днем ожидаются минусовые значения, сообщает пресс-центр мэрии.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, с 17 по 19 апреля в Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха. В субботу ночью будет до минус 2 градусов тепла, днем 3-5 градусов тепла. Ветер ожидается северный, ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

В воскресенье ночью до 4 градусов мороза, днем 7-9 градусов тепла. Дне может пойти дождь. Порывы ветра днем будут достигать 9-14 метров в секунду. В понедельник будет холодней. Ночью до минус 2 градусов, днем около ноля и до минус 2 градусов.