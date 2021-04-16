НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам напомнили про длинные майские выходные

Источник:
Sibnet.ru
284 0
Фото: © Sibnet.ru

Первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, сообщает Роструд.

Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи Праздником Весны и Труда и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы, отмечается в сообщении. Таким образом, на майские праздники в 2021 году граждане получат шесть выходных.

По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая, дополнительные выходные возникли из-за выпадения этих дней на выходные, в результате их перенесли на понедельники.

В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на один час. При этом 7 мая рабочий день будет полноценным, напоминает ведомство.

Еще по теме
Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию
Спрос на парикмахеров взлетел в Новосибирске
Раки и Скорпионы оказались неугодны работодателям
Россияне перестали соглашаться на «черные» зарплаты
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Впервые расшифрована ядерная ДНК неандертальцев со дна пещеры
Следователи возбудили дело о гибели пропавшего в Оби мальчика
Роспотребнадзор Бурятии объявил о целевом наборе в вуз
Монстрацию запретили проводить в Новосибирске
Самое популярное
«Невероятную весну» пообещали Сибири
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Офицер НАТО назвал удобный момент для «возвращения» Крыма
Раскрыты подробности будущей стратегии Age of Empires IV
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

k2n

Да хоть "сексстаральные", всем уже давно "по барабану".Давно стало понятно, что ручёнки то у наших заокеанских...

Disobedient

И не говори скорей бы достроили. Да перекрыть старый транзит через украину, тем более им платить и так...

Disobedient

После дружбы с тюрцией совсем голову потеряли. Однако таких великих друзей все нато бомбить будет.)))...

лачинов

Россия входит в число мировых лидеров по экспорту многих видов сырья, металла и оружия. Вот только "мультипликативных...
Sibnet.Ru