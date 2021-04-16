Россиянам напомнили про длинные майские выходные

Первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, сообщает Роструд.

Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи Праздником Весны и Труда и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы, отмечается в сообщении. Таким образом, на майские праздники в 2021 году граждане получат шесть выходных.

По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая, дополнительные выходные возникли из-за выпадения этих дней на выходные, в результате их перенесли на понедельники.

В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на один час. При этом 7 мая рабочий день будет полноценным, напоминает ведомство.