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Бывшая участница вернется в шоу «Холостяк» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Бывшая участница шоу «Холостяк» на ТНТ вернется обратно в проект, она заменит кого-то из тех, кто уйдет после свидания на вылет с черной розой, сообщает пресс-служба телеканала.

Новая неделя для Тимура и участниц «Холостяка» начнется с тройного свидания на вылет. Девушки, получившие на прошлой неделе черные розы, отправятся на завтрак с холостяком. Их встреча пройдет на высоте, после чего им все же придется опуститься на землю, чтобы кто-то из них в итоге покинул проект.

При этом на вилле появится участница, которая однажды уже покинула шоу. Не все девушки тепло встретят конкурентку, и вечером каждая попробует обратить на себя особое внимание главного героя на вечеринке в домашней обстановке. Девушки будут играть в «Мафию», готовить бургеры и одновременно бороться за каждый взгляд Тимура.

Холостяк, в свою очередь, сделает выводы, которые будут стоить кому-то из участниц места в шоу. Затем одну из девушек Тимур пригласит на свидание, где они вместе попробуют освоить игру в поло.

На церемонии роз Тимур вновь решил пощекотать нервы девушкам и подготовил для них всего одну красную розу. Кто ее получит, а кто неожиданно для всех покинет проект, смотрите 17 апреля.

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