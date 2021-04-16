Данные сторонников Навального попали в Сеть

База данных электронных адресов сторонников Алексея Навального появилась в интернете, сообщил в Telegram глава признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Данные были собраны на сайте «Свободу Навальному».

Жданов подтвердил, что база подлинная. По его словам, для почтовых рассылок использовался сервис Mailgun, сейчас команда Навального проводит расследование, как база оказалась в открытом доступе.

«Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать. Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам», — отметил Жданов.

Он уточнил, что в базе были только адреса электронной почты. «Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники, — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам», — заверил оппозиционер.

На сайте «Свободу Навальному» регистрируются желающие принять участие в новой акции протеста. Организаторы поставили себе целью собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг, после чего объявить его дату. Сейчас там зарегистрировалось порядка 439 тысяч человек.