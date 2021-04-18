Газета Die Welt рассказала об опасных чарах Путина

Германия уже много лет ведет себя наивно по отношению к России, поддаваясь опасным чарам президента Владимира Путина, пишет авторитетная немецкая газета Die Welt.

«Теперь этой традиции последовал и возможный будущий канцлер ФРГ Маркус Зёдер», — отметил журналист Клаус Гайгер. Речь идет о вакцине «Спутник V».

Издание отмечает, что премьер-министр Баварии Маркус Зёдер объявил, что его федеральная земля намерена приобрести 2,5 миллиона доз российской вакцины. Другие федеральные земли, прежде всего Мекленбург-Передняя Померания, тоже намерены сделать ставку на «Спутник». «Они действуют вопреки интересам Германии», — заявил Гайгер.

«Для Кремля "Спутник V" — это инструмент власти. Вакцина призвана сыграть решающую роль в достижении ключевой среднесрочной цели текущей внешней политики России: отделить Германию и ЕС от трансатлантического альянса с США — и привязать их к России в долгосрочной перспективе», — считает газета.

«Не покупка "Спутника V", а отказ от него стал бы определяющим будущее сигналом немецкой и европейской политики», — отметил Гайгер. «Но Зёдер, поддается чарам Путина», — заключил журналист Die Welt.