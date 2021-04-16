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Монстрацию запретили проводить в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первомайское шествие профсоюзов и «Монстрация» не состоятся офлайн в Новосибирске второй год подряд из-за ограничений, связанных с пандемией, сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

«Не будет никаких мероприятий 1 мая — ни демонстрации, ни "Монстрации". Даже "Бессмертный полк" 9 мая пройдет онлайн, о чем говорил губернатор. Если бы разрешили "Бессмертный полк", то мы бы, конечно, разрешили и "Монстрацию"», — добавила в пятницу ТАСС Терешкова.

По словам вице-мэра, отмена первомайских акций связана с противоэпидемическими мероприятиями. 

Как сообщал ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, несмотря на относительно спокойную эпидемиологическую ситуацию в регионе, уровень заболеваемости в стране и мире не позволяет «идти на риск» и выводить на улицы традиционные колонны праздничных шествий, поэтому акция "Бессмертный полк" 9 мая в очном формате не состоится.

Только Парад Победы пройдет в Новосибирске онлайн и с участием зрителей. В прошлом году Монстрация проводилась онлайн.

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