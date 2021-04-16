Финал исторического проекта «Девяностые» посвятили зарождению рекламы

Финальная серия документального проекта «Девяностые» Сергея Минаева рассказывает о зарождении рекламы в России, эпизод появился в видеосервисе Wink в пятницу.

Финальный эпизод называется «Реклама» и посвящен ее зарождению и развитию в стране, где летали самолетами только одной авиакомпании. Многие находки в телерекламе девяностых до сих пор используются в качестве мемов. Уже может не быть на рынке тех товаров или банков, но реклама помнится до сих пор.

«Это моя самая любимая серия, там будут все — от Лени Голубкова с "МММ" до банка "Империал" и роликов Тимура Бекмамбетова. Вообще я рад и даже немного удивлен, как исторический контент заходит и вызывает активную обратную реакцию. Значит мы не зря стали разбираться в этом десятилетии», — отметил Сергей Минаев.

Весь сериал «Девяностые»состоит из тематических блоков, каждый из которых посвящен самым важным темам девяностых: политике, телевидению и рекламе, музыке и ночной жизни. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия.

Например, о президентских выборах 1996 года рассказывают Татьяна и Валентин Юмашевы, Константин Эрнст, Анатолий Чубайс, Владимир Жириновский, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов и многие другие.