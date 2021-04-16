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Надежда Ангарская призналась, что содержала мужа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/nadezhdaanga/

Звезда Comedy Woman и победительница «Последнего героя» Надежда Ангарская призналась в эфире передачи «Судьба человека», что содержала мужа-иностранца, который изводил ее претензиями и ревностью.

«Это была неправильная постановка семейных отношений. Когда мужчина практически ничем не занимается и корит женщину в том, что она зарабатывает деньги. Я старалась содержать семью и ребенка, и ипотека тогда была», — сказала Ангарская в эфире.

Она сказала, что в 30 лет вышла замуж за жителя Иордании, с которым познакомилась во «ВКонтакте». Помогла ему получить российское гражданство, учиться, но он не работал, при этом постоянно критиковал жену. В том числе сильно ревновал, не разрешал ходить в кафе и рестораны, выкладывать фотографии с обнаженными ступнями.

В августе 2020 года Ангарская развелась с мужем и не жалеет об этом. Она призналась, что у нее сейчас есть новый мужчина.

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