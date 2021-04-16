Маргарита Бавская из Новосибирска поборется за финал шоу «Голос. Дети»

Школьница из Новосибирска Маргарита Бавская из команды Егора Крида выступит в этапе поединков на детском «Голосе» в пятницу. Наставник выберет всего двух финалистов из 15 участников своей команды.

На слепых прослушивания восьмилетняя Маргарита Бавская исполнила песню «Ангелы в танце» Полины Гагариной. На первой минуте выступления к девочке из Новосибирска развернулись Егор Крид и Баста. Ближе к концу — Светлана Лобода.

В поединках наставник поделит участников на тройки, которые споют по одной песне. В каждой тройке будет один победитель. Оставшиеся пять участников выступят с песней из слепых прослушиваний. Из них в финал пройдут только двое.

В пятницу станут известны имена всех финалистов восьмого сезона проекта «Голос. Дети». Баста и Светлана Лобода уже сделали свой выбор. В финале от команды Басты выступят Мария Политикова и Кира Гоголадзе, от Лободы — Юлия Гаврилова и Владислав Тюкин.

Этап поединков в команде Егора Крида покажут 16 апреля в 21.30 в эфире Первого канала.