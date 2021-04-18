Ученый указал на опасность космического мусора

Ученые Института теоретической и прикладной механики СО РАН закончили цикл работ по исследованию разрушений космического аппарата при попадании в него мусора, сообщил руководитель НИИ Александр Шиплюк.

Космический мусор — это недействующие объекты, или их фрагменты, которые создал человек со времени освоения космоса. По разным оценкам, в районе низких околоземных орбит находится порядка 220 тысяч техногенных объектов общей массой до 5 тысяч тонн.

«Там проблема в том, что космический мусор может иметь большую скорость — порядка 12–16 километров в секунду. Это огромные скорости. И даже небольшая частичка весом в 2 грамма способна практически полностью разрушить космический аппарат», — объяснил Шпилюк.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН находится в новосибирском Академгородке. Основные направления НИИ — математическое моделирование в механике, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения, аэрогазодинамика.