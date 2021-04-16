Манижа ответит хейтерам важным элементом шоу на Евровидении

Манижа не стала раскрывать подробности своего выступления на Евровидении в Роттердаме, но намекнула, что объяснит хейтерам, почему она достойная участница от России. Об этом певица рассказала в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!»

«Там (на Евровидении) будет очень важный элемент в конце. И он ответит на все вопросы, которые сейчас у многих есть: почему она, разве она может называть себя русской женщиной. Я на сцене Евровидения отвечу на этот вопрос», — сказала Манижа.

Подробности номера для песенного конкурса Манижа не стала раскрывать. Зато рассказала, что ее костюм будет собран из лоскутков всех народов России.

Певица Манижа представит Россию на Евровидении в Роттердаме с песней «Russian Woman». Конкурс пройдет в конце мая. Россия выступит в первом полуфинале, 18 мая, по итогам которого станет известно, пройдет ли она в финал, который состоится 22 мая.