Манижа ответит хейтерам важным элементом шоу на Евровидении

Манижа не стала раскрывать подробности своего выступления на
Евровидении в Роттердаме, но намекнула, что объяснит хейтерам, почему она
достойная участница от России. Об этом певица рассказала в интервью YouTube-шоу
«Алена, блин!»
«Там (на Евровидении) будет очень важный элемент в конце. И
он ответит на все вопросы, которые сейчас у многих есть: почему она, разве она
может называть себя русской женщиной. Я на сцене Евровидения отвечу на этот
вопрос», — сказала Манижа.
Подробности номера для песенного конкурса Манижа не стала раскрывать.
Зато рассказала, что ее костюм будет собран из лоскутков всех народов России.
Певица Манижа представит Россию на Евровидении в Роттердаме
с песней «Russian Woman». Конкурс пройдет в конце мая. Россия выступит в первом
полуфинале, 18 мая, по итогам которого станет известно, пройдет ли она в финал,
который состоится 22 мая.