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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

CNN рассказал об экологической битве на Байкале

Источник:
ИноСМИ
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Фото: © Sibnet.ru

Туристический поток на Байкал стал камнем преткновения для экологов, ратующих за запрет въезда на Байкал, и местных жителей. Для последних туристы — это возможность заработать, пишет американское издание CNN.

Корреспонденты приводят слова эколога Виталия Рябцева, который уже 40 лет ведет борьбу за сохранение озера. По его мнению, антропогенная нагрузка приводит к тому, что в Байкал попадают воды из ассенизаторских колодцев.

«Это не место для массового туризма. Я бы сказал, что самой важной мерой стал бы запрет на дальнейшее строительство гостиниц и туристических центров», — сообщил он.

С ним солидарны и другие экологи. Но туризм несомненно стал источником дохода для многих жителей побережья, например острова Ольхон, отметили авторы статьи. Особенно после того, как закрыли местный рыбоперерабатывающий завод.

Продавец из поселка Хужир Анна категорически не согласилась с «зелеными» активистами и поддержала ослабление ограничений. 

«20 лет назад у нас здесь ничего не было, а сейчас есть электричество, интернет и стабильный заработок. Если все это отнимут, что мы будем делать? Где мы будем работать?» — спросила она.

В 2019 году несколько сотен жителей Хужира вышли на демонстрацию протеста против включения их поселка в зону заповедника. Они были напуганы тем, что у них отнимут землю и бизнес. И, по словам Рябцева, конфликт между местными жителями и экологами будет только нарастать.

Тема: Туризм в Сибири
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Иркутск #Туризм #Гео
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Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...
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