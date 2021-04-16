Алла Пугачева переделала песню Манижи для Евровидения

Певица Алла Пугачева считает Манижу личностью, а ее песню «Russian
Woman» — подходящей для Евровидения. Об этом она сказала в шоу «Музыкалити».
Пугачева приняла участие в шоу «Музыкалити» Максима Галкина,
где артисты разных поколений оценивают песни. В новом выпуске Примадонне и певице
Zivert
пришлось высказаться о песне Манижи для Евровидения «Russian Woman».
Как только Галкин включил трек, Пугачева в считаные секунды
узнала, что это за песня и начала в такт кивать головой. Певица призналась, что
считает Манижу личностью, а «Russian Woman» — песней «как раз для Евровидения».
«Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не
получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы
замечательным», — сказала Пугачева, напев трек Манижи.
Алла Пугачева участвовала в Евровидении в 1997 году с песней
«Примадонна» и заняла на конкурсе 15 место.
Манижа представит России на Евровидении в Роттердаме. Песня «Russian
Woman», с которой она выступит, стала поводом для скандала. Содержание композиции
посчитали «порочащим честь женщин».
DisobedientДобрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...
лачиновВсё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...
user_210322Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.
karutoНе глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...