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Алла Пугачева переделала песню Манижи для Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица Алла Пугачева считает Манижу личностью, а ее песню «Russian Woman» — подходящей для Евровидения. Об этом она сказала в шоу «Музыкалити».

Пугачева приняла участие в шоу «Музыкалити» Максима Галкина, где артисты разных поколений оценивают песни. В новом выпуске Примадонне и певице Zivert пришлось высказаться о песне Манижи для Евровидения «Russian Woman».

Как только Галкин включил трек, Пугачева в считаные секунды узнала, что это за песня и начала в такт кивать головой. Певица призналась, что считает Манижу личностью, а «Russian Woman» — песней «как раз для Евровидения».

«Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным», — сказала Пугачева, напев трек Манижи.

Алла Пугачева участвовала в Евровидении в 1997 году с песней «Примадонна» и заняла на конкурсе 15 место.

Манижа представит России на Евровидении в Роттердаме. Песня «Russian Woman», с которой она выступит, стала поводом для скандала. Содержание композиции посчитали «порочащим честь женщин».


Тема: Евровидение в Роттердаме
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