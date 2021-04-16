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Трамвай в Барнауле сошел с рельсов и «потерял» колеса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Юрий Бессмельцев

Очередной трамвай сошел с рельсов в центре Барнаула и «потерял» колесные пары. Инцидент попал на видео, которое распространяется в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы в комментариях в группе «Инцидент Барнаул» в «ВКонтакте», авария произошла на площади Октября, участником происшествия стал трамвай, следовавший по маршруту №1. С рельсов трамвай сошел, поворачивая с улицы Строителей на проспект Ленина.

Некоторое время движение транспорта на участке было заблокировано, но позже его возобновили.

В комментариях сотрудник «Горэлектротранса» рассказал, что на данном участке действует ограничение скорости 5 километров в час в связи с износом пути.

«Вопрос в том, что над кривой висит трамвайно-троллейбусное пересечение, минимальная скорость движения под которым 15 км/ч, чтобы не сломать пантограф. Вообще, последнее время стало очень много участков с ограничением скорости, не только на крестовинах пути, но и на прямых участках», — пояснил он.

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