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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Спрос на парикмахеров взлетел в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OrnaW / Pixabay License

Работодатели в Новосибирске активно ищут опытных парикмахеров, заманивая специалистов хорошей зарплатой, современным оборудованием и расходными материалами, сообщила Sibnet.ru пресс-служба «Авито Работы».

Салоны красоты оказались в числе самых пострадавших из-за пандемии отраслей. Со снятием ограничений индустрия восстанавливается, а поток клиентов растет — люди стремятся сменить имидж к лету. Работодатели активно ищут опытных специалистов.

Салоны ждут женских мастеров, барберов, колористов, универсалов, а кому-то требуются специалисты, легко находящие общий язык с детьми.

Федеральные сети обещают своим работникам заработную плату до 60 тысяч рублей в месяц. Найти вакансию с зарплатой свыше 50 тысяч рублей можно и в небольших салонах.

Многие салоны готовы принять на стажировку новичков, только прошедших обучение, и помочь им сделать первые шаги в профессии. Есть даже предложения вахтовой работы с предоставлением жилья.

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Новосибирск #Рынок труда
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Топ комментариев

Disobedient

Добрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...

лачинов

Всё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...

user_210322

Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.

karuto

Не глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...
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