Спрос на парикмахеров взлетел в Новосибирске

Работодатели в Новосибирске активно ищут опытных парикмахеров, заманивая специалистов хорошей зарплатой, современным оборудованием и расходными материалами, сообщила Sibnet.ru пресс-служба «Авито Работы».

Салоны красоты оказались в числе самых пострадавших из-за пандемии отраслей. Со снятием ограничений индустрия восстанавливается, а поток клиентов растет — люди стремятся сменить имидж к лету. Работодатели активно ищут опытных специалистов.

Салоны ждут женских мастеров, барберов, колористов, универсалов, а кому-то требуются специалисты, легко находящие общий язык с детьми.

Федеральные сети обещают своим работникам заработную плату до 60 тысяч рублей в месяц. Найти вакансию с зарплатой свыше 50 тысяч рублей можно и в небольших салонах.

Многие салоны готовы принять на стажировку новичков, только прошедших обучение, и помочь им сделать первые шаги в профессии. Есть даже предложения вахтовой работы с предоставлением жилья.