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Суд в Забайкалье вынес приговор последнему участнику ОПГ «Ключевские»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд в Забайкалье вынес приговор последнему участнику банды «Ключевские», признав его виновным в убийстве 13 человек и бандитизме, сообщило краевое СУ СК России.

В четверг суд вынес приговор последнему участнику ОПГ Владиславу Телкину. Он, вошел в состав банды, созданной в 1993 году. Ее основатель — бывший секретарь комитета комсомола Константин Ключевский и два его соратника. ОПГ держала в страхе регион на протяжении 10 лет — с 1995 по 2005 годы и считалась самой кровавой.

Группировка ставила перед собой понятные и жестокие цели — устранить конкурентов, установить криминальный контроль, обложить данью предпринимателей и провести во власть своих ставленников. И участники ОПГ использовали все средства — от уговоров, до вооруженных нападений и убийств.

На их счету убийства двух бизнесменов, которым бандиты задолжали крупные суммы денег. Двух 20-летних девушек бандиты убили после мелкой ссоры, опасаясь, что они пожалуются в полицию. А в 2005 году участники банды расстреляли двух своих боссов — Ключевского и Евгения Жарова.

Непосредственное участие в убийствах принимал Телкин, он лишил жизни 13 человек. Суд признал его виновным по статьям 102 и 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах), 126 УК РФ (похищение человека), 209 УК РФ (бандитизм). Он проведет в колонии строго режима 24,5 года.

Ранее суд вынес приговоры Дмитрию Непомнящему, Александру Кудрявцеву, Игорю Дегтяреву, Алексею Гуськову, Ивану Дяжуру и Александру Тюменцеву. Они получили от 19,5 до 24 лет лишения свободы.

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