Приложение для хранения электронных документов запустят в России

Минцифры в июне 2021 года запустит мобильное приложение «Госдоки» для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщает пресс-служба министерства.

«Мобильное приложение "Госдоки" станет удобным, а главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "Госдоках" всегда будут актуальными», — отмечается в сообщении

С июня 2021 года приложение будет работать в тестовом режиме. Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», стоимость его разработки составит 50 миллионов рублей, добавили в министерстве.

«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Бумажные эквиваленты этих документов выдаваться больше не будут.

При этом в приложении не будут храниться паспорта российских граждан, для них будет создано отдельное приложение.