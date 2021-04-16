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Приложение для хранения электронных документов запустят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры в июне 2021 года запустит мобильное приложение «Госдоки» для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщает пресс-служба министерства.

«Мобильное приложение "Госдоки" станет удобным, а главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "Госдоках" всегда будут актуальными», — отмечается в сообщении

С июня 2021 года приложение будет работать в тестовом режиме. Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», стоимость его разработки составит 50 миллионов рублей, добавили в министерстве.

«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Бумажные эквиваленты этих документов выдаваться больше не будут.

При этом в приложении не будут храниться паспорта российских граждан, для них будет создано отдельное приложение.

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Технологии #Интернет #Софт
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Топ комментариев

Disobedient

Добрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...

user_210322

Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.

лачинов

Всё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...

karuto

Не глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...
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