Приложение для хранения электронных документов запустят в России

Минцифры в июне 2021 года запустит мобильное приложение «Госдоки» для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщает пресс-служба министерства.
«Мобильное приложение "Госдоки" станет удобным, а главное, безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет имея учетную запись портала Госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "Госдоках" всегда будут актуальными», — отмечается в сообщении
С июня 2021 года приложение будет работать в тестовом режиме. Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», стоимость его разработки составит 50 миллионов рублей, добавили в министерстве.
«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Бумажные эквиваленты этих документов выдаваться больше не будут.
При этом в приложении не будут храниться паспорта российских граждан, для них будет создано отдельное приложение.
DisobedientДобрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...
user_210322Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.
лачиновВсё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...
karutoНе глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...