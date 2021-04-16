Томичи показали видео грандиозного ледохода

Ледоход начался в Томской области, ежегодно томичи любуются этим природным явлением и снимают на видео.

Голова ледохода на реке Томь достигла Коммунального моста в Томске, вскрытие льда наблюдается в районе Лагерного сада, сообщает ГУ МЧС по региону.

В этом году ледоход начался на неделю позже, чем год назад. Томичи вышли на берег и любовались прекрасным сезонным явлением.