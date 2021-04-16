Томичи показали видео грандиозного ледохода

Ледоход начался в Томской области, ежегодно томичи любуются этим природным явлением и снимают на видео.
Голова ледохода на реке Томь достигла Коммунального моста в Томске, вскрытие льда наблюдается в районе Лагерного сада, сообщает ГУ МЧС по региону.
В этом году ледоход начался на неделю позже, чем год назад. Томичи вышли на берег и любовались прекрасным сезонным явлением.
DisobedientДобрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...
user_210322Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.
лачиновВсё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...
karutoНе глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...