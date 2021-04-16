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Томичи показали видео грандиозного ледохода

Источник:
Sibnet.ru
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Ледоход начался в Томской области, ежегодно томичи любуются этим природным явлением и снимают на видео.

Голова ледохода на реке Томь достигла Коммунального моста в Томске, вскрытие льда наблюдается в районе Лагерного сада, сообщает ГУ МЧС по региону.

В этом году ледоход начался на неделю позже, чем год назад. Томичи вышли на берег и любовались прекрасным сезонным явлением.


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Топ комментариев

Disobedient

Добрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...

user_210322

Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.

лачинов

Всё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...

karuto

Не глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...
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