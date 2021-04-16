Шестилетний мальчик пропал после прогулки в городе Обь Новосибирской области, его ищут волонтеры и правоохранительные органы.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, несовершеннолетний гулял на улице 15 апреля в городе Обь. Около 18.00 дети стали расходится, ребенок с велосипедом пошел за мячом, который находился у реки.

Родственники ребенка забили тревогу после того, как он не вернулся домой. Они нашли велосипед ребенка у реки. Специалисты исследовали берег реки и ее русло в районе исчезновения ребенка, произведен осмотр места происшествия.