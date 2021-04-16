МИД засомневался в целесообразности использования доллара

Последние санкции США против России ставят под сомнение целесообразность применения доллара и подконтрольных Западу платежных систем, заявила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Естественно, все это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов», — цитирует ТАСС Захарову.

Она назвал «вынужденным решением» работу над сокращением доли доллара в расчетах. Это решение было принято в условиях «снижения предсказуемости экономической политики США и неконтролируемого введения ими необоснованных ограничительных мер».

«Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международной системы», — отметила Захарова.