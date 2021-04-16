Стройку метро в Красноярске запланировали на этот год

Возобновление строительства метро в Красноярске может начаться в конце года, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году.

«Мы рассчитываем, что экспертиза будет завершена к концу апреля. Как только получим положительное заключение, приступим к следующему этапу — займемся подготовкой документов для строительства котлованов. После этого можно начинать реализацию проекта. Пока ведутся формальные процедуры, администрации Красноярска следует задуматься над выносом сетей. Сама стройка может стартовать уже в четвертом квартале этого года», — сказал ТАСС Усс.

Ранее губернатор сообщал, что стоимость строительства метро в Красноярске составит 65-70 миллиардов рублей, власти региона рассчитывают получить на реализацию этого проекта федеральные средства.