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Стройку метро в Красноярске запланировали на этот год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Возобновление строительства метро в Красноярске может начаться в конце года, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году.

«Мы рассчитываем, что экспертиза будет завершена к концу апреля. Как только получим положительное заключение, приступим к следующему этапу — займемся подготовкой документов для строительства котлованов. После этого можно начинать реализацию проекта. Пока ведутся формальные процедуры, администрации Красноярска следует задуматься над выносом сетей. Сама стройка может стартовать уже в четвертом квартале этого года», — сказал ТАСС Усс.

Ранее губернатор сообщал, что стоимость строительства метро в Красноярске составит 65-70 миллиардов рублей, власти региона рассчитывают получить на реализацию этого проекта федеральные средства.

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Красноярск #Промзона
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