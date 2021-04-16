Новак пообещал России мировое лидерство в экспорте водорода

Россия намерена выйти на глобальный рынок в качестве одного из мировых лидеров по производству и экспорту водорода, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что этот вид топлива должен стать одним из стимулов развития экономики страны

«Россия намерена войти в число мировых лидеров в сфере производства и экспорта водорода. Это окажет мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей и будет способствовать достижению глобальной цели низкоуглеродного развития мировой экономики», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, в электроэнергетике он может использоваться в качестве углеродно-нейтрального топлива, выступать средством накопления энергии и применяться в качестве вторичного энергоносителя, аккумулирующего энергию, которая производится на объектах возобновляемой энергетики.

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Использование водорода в смеси с метаном или в чистом виде в системе газоснабжения рассматривается в качестве направления декарбонизации децентрализованного теплоснабжения и ЖКХ.

Водород может применяться в различных видах транспорта — автомобилях, складском транспорте, поездах, авиатранспорте, судах.