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Новак пообещал России мировое лидерство в экспорте водорода

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Россия намерена выйти на глобальный рынок в качестве одного из мировых лидеров по производству и экспорту водорода, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что этот вид топлива должен стать одним из стимулов развития экономики страны

«Россия намерена войти в число мировых лидеров в сфере производства и экспорта водорода. Это окажет мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей и будет способствовать достижению глобальной цели низкоуглеродного развития мировой экономики», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, в электроэнергетике он может использоваться в качестве углеродно-нейтрального топлива, выступать средством накопления энергии и применяться в качестве вторичного энергоносителя, аккумулирующего энергию, которая производится на объектах возобновляемой энергетики.

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Использование водорода в смеси с метаном или в чистом виде в системе газоснабжения рассматривается в качестве направления декарбонизации децентрализованного теплоснабжения и ЖКХ.

Водород может применяться в различных видах транспорта — автомобилях, складском транспорте, поездах, авиатранспорте, судах.

Тема: Новая энергетика
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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Disobedient

Добрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...

user_210322

Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.

лачинов

Всё правильно. Остался сущий пустяк. Ввести необходимые поправки и установить новые правила. То есть...

karuto

Не глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...
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