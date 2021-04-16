Мишустин обязал вернуть людям деньги за аннулированные турпоездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Власти ранее рекомендовали турфирмам приостановить продажу путевок в Турцию и Танзанию, так как Россия ограничила авиасообщение с этими странами из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Вернуть средства смогут те, кто заключил договоры о покупке тура до 31 марта 2020 года включительно.

Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора.