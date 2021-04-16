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Байден заявил, что пришло время наладить отношения с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The White House

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что настало время для деэскалации в отношениях с Москвой. Он назвал Россию и США великими державами, несущими ответственность за глобальную стабильность.

Байден в четверг, 15 апреля подписал указ о антироссийских санкциях и через некоторое время выступил с заявлением по России. «Сейчас время начать деэскалацию. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса», — заявил глава Белого Дома.

По его словам, США не собираются начинать «цикл эскалации отношений и конфликт с Россией» и хотят «стабильных и предсказуемых отношений». Он заявил, что предложил главе российского государства Владимиру Путину провести саммит в Европе летом.

«Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил убеждение, что личные, прямые контакты между нами были бы очень важны, в том числе для более эффективных отношений. Он согласился с этим», — сказал Байден. Он назвал телефонный разговор с Путиным «искренним и уважительным».

«Президент Путин и я несем серьезную ответственность за выстраивание наших отношений, я отношусь к этой ответственности очень серьезно, уверен, что он относится к этому так же»,— подчеркнул американский лидер.

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