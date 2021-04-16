«Аванград» победил в финале Восточной конференции чемпионата КХЛ

«Авангард» победил в седьмой игре финала Восточной конференции со счетом 3:4 (ОТ) и стал чемпионом Востока. Омичи поборются за Кубок Гагарина с ЦСКА.

Первый период команды начали активно. Счет открыл «Авангард», шайбу в ворота «Ак Барса» положил Кирилл Е. Семенов. Через несколько минут Дмитрий Воронков из «Ак Барса» сравнял счет. Но омичи вырвались вперед за счет гола Оливера Каски. В итоге первый период завершился со счетом 1:2 в пользу «Авангарда».

Во втором периоде напряжение увеличилось, команды начали допускать ошибки, было много неточных передач. За шесть минут до конца периода «Ак Барс» собрался, счет в игре сравнял Альберт Яруллин. Следом за ним шайбу омичам забил Артем Галимов. Итог второго периода — 2:0 в пользу «Ак Барса».

В решающем периоде счет открыл «Авангард» (Вилле Покка). До конца периода команды больше не смогли реализовать шайбу. В овертайме исход игры решился на четвертой минуте — победу «Авангарду» принес Оливер Каски.

В борьбе за Кубок Гагарина «Авангард» сразится с ЦСКА. Команды проведут серию игр до четырех побед. Первая игра финала чемпионата КХЛ пройдет 18 апреля в 18.00 (по мск) на площадке ЦСКА.