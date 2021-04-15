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Снова санкции: Байден берет Путина на испуг?

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: © The White House
США ввели новые санкции против России, они стали первыми ограничительными мерами против Москвы для администрации президента Джо Байдена. Санкционный удар состоялся всего через два дня после того, как американский лидер предложил Владимиру Путину провести личную встречу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона, а представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что ответ на санкции будет «неотвратимым», возложив ответственность за деградацию двухсторонних отношений на США.

Какие санкции ввели против России

Соединенные Штаты запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

Вашингтон высылает десять дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне. По мнению американских властей, среди них есть представители российских разведывательных служб.

Вводятся санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в президентские выборы в США. В частности, в список включен первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов.

Самые нелепые выходки мировых лидеров

США вводят санкции против пяти физических лиц и трех организаций, связанных с Крымом или участвовавших в строительстве Керченского моста. В список попали члены правительства крымской республики.

Как объясняют введение санкций

Главный повод для введения новых санкций — якобы причастность российских спецслужб к широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием программного обеспечения компании SolarWinds, которая была вскрыта в декабре 2020 года. Тогда от действий хакеров пострадали несколько правительственных ведомств США.

Президент США Джо Байден в специальном обращении заявил, что некоторые действия России представляют собой «необычную и экстраординарную» угрозу национальной безопасности страны и объявил в этой связи чрезвычайное положение для устранения этой опасности.

Кроме этого, США вновь обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента, хотя официальный Кремль неоднократно отвергал эти утверждения. Еще одно обвинение Байдена — использование Россией «транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства».

Белый дом подчеркнул, что новый указ Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

Чем грозит очередной виток санкций

Ключевой момент новой «санкционной войны», развязанной администрацией Джо Байдена — влияние на анонсированные личные переговоры президентов США и России. На фоне негативной ситуации Кремль может отказаться от встречи, ранее предложенной лидером Белого дома.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сразу после объявления новых санкций заявил, что США по-прежнему намерены искать возможности для сотрудничества с Москвой, соответствующий документ опубликован на сайте Госдепа.

«Там, где это возможно, Соединенные Штаты также будут искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США», — сказал Блинкен.

Что касается экономических последствий введения новых ограничительных мер против российского госдолга, то эксперты считают их незначительными — скорее всего, они не приведут серьезному сокращению доли иностранцев в российских госбумагах, так как американские инвесторы при желании могут свободно покупать еврооблигации России на вторичном рынке. 

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