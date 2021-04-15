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Китай выпустит деньги со сроком годности

Источник:
The Wall Street Journal
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Фото: © Sibnet.ru

Народный банк Китая выпустит цифровой юань с функцией «срока годности». Такие деньги утратят платежеспособность после наступления установленной даты.

Главная идея таких денег — стимулирование потребителей, которые будут вынуждены потратить цифровые средства в нужный для государства период, пишет The Wall Street Journal. Тем самым Центробанк Китая сможет эффективно бороться с рецессией.

Сейчас китайские власти тестируют цифровой юань в закрытом режиме в нескольких крупных городах. Для этого граждане бесплатно получили от государства определенную сумму цифровых денег, их можно потратить на любые нужды.

При этом для транзакций цифровых юаней не требуется банковский счет или доступ в интернет, что отличает их от других виртуальных валют. Также подчеркивается, что система позволит минимизировать риски мошеннических операций и финансовых преступлений.

Для популяризации новой валюты Народный банк Китая не планирует брать комиссию за операции в цифровых юанях, тогда как популярные платежные системы забирают себе 0,3-0,4% от суммы транзакций.

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