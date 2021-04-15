Евросоюз поддержал новые санкции против России

Европейский союз выразил солидарность с США в связи с обвинениями в «злонамеренных действиях» в адрес России, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
«ЕС и государства-члены выражают солидарность с США в связи с последствиями злонамеренных действий в киберпространстве, в частности, операции SolarWinds, которая, по данным США, была осуществлена Россией», — говорится в документе.
Ранее администрация Джо Байдена объявила о введении новых санкций против России. Они предусматривают запрет банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке российский госдолг в виде облигаций.
Кроме этого, США вышлют десять российских дипломатов и введут ограничения против шести российских компаний, якобы поддерживающих российские спецслужбы в сфере киберпространства.
DisobedientДобрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...
DisobedientВообще все равно, можете даже все их счета с недвижимостью арестовать и даже детишек в гуантанамо запытать.
karutoНе глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...
user_210322Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.