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Евросоюз поддержал новые санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Европейский союз выразил солидарность с США в связи с обвинениями в «злонамеренных действиях» в адрес России, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«ЕС и государства-члены выражают солидарность с США в связи с последствиями злонамеренных действий в киберпространстве, в частности, операции SolarWinds, которая, по данным США, была осуществлена Россией», — говорится в документе.

Ранее администрация Джо Байдена объявила о введении новых санкций против России. Они предусматривают запрет банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке российский госдолг в виде облигаций.

Кроме этого, США вышлют десять российских дипломатов и введут ограничения против шести российских компаний, якобы поддерживающих российские спецслужбы в сфере киберпространства.

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Политика #Мир #Говорят о России
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Топ комментариев

Disobedient

Добрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...

Disobedient

Вообще все равно, можете даже все их счета с недвижимостью арестовать и даже детишек в гуантанамо запытать.

karuto

Не глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...

user_210322

Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.
Sibnet.Ru