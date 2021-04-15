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Байден ввел новые санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкции против России, соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Новые санкции призваны дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене», отмечается в сообщении.

Согласно указу Байдена, Минфин США запрещает банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ.

Ограничение касаются государственных ценных бумаг, выпущенных после 14 июня 2021 года. Также американские финансовые институты не смогут предоставлять официальным российским структурам ссуды.

Власти США также ввели санкции против шести российских технологических компаний. По версии американских властей, они оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Их наименования раскроют позднее.

«Четко дали понять, что будем отстаивать наши национальные интересы и давать отпор действиям российского правительства, которые направлены на нанесение вреда нашей стране», — подчеркивается в заявлении.

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Политика #Мир #Россия
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