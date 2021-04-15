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Вышел тизер фильма «Декабрь» с Александром Петровым в роли Есенина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Александр Петров стал кучерявым блондином. Такое перевоплощение связано с исполнением роли поэта Сергея Есенина в фильме «Декабрь», тизер которого в четверг появился в Сети.

На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остаётся сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути, говорится в синопсисе к фильму «Декабрь».

Режиссером фильма стал Клим Шипенко, который на данный период считается самым кассовым режиссером в России благодаря успеху фильма «Холоп».

Кроме Александра Петрова, сыгравшего поэта, в исторической драме снялись Сергей Гилев, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко, Мария Валешная, Кирилл Нагиев, Софья Карпунина.

Точная дата премьеры «Декабря» в кинотеатрах не назначена, известно, что фильм выйдет в прокат в декабре. Поэт Сергей Есенин умер 28 декабря 1925 года, возможно, релиз будет приурочен к этой дате.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

corrector

так пока туда пришло только страшное оружие - "похолодало", а это будет - ядерная боеголовка

Disobedient

Вообще все равно, можете даже все их счета с недвижимостью арестовать и даже детишек в гуантанамо запытать.

senik

Два- три "Посейдона" могут вызвать необратимые изменения в ландшафте США. А их, "Посейдонов" в водах,...

Disobedient

Добрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...
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