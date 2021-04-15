Вышел тизер фильма «Декабрь» с Александром Петровым в роли Есенина

Александр Петров стал кучерявым блондином. Такое перевоплощение связано с исполнением роли поэта Сергея Есенина в фильме «Декабрь», тизер которого в четверг появился в Сети.

На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остаётся сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути, говорится в синопсисе к фильму «Декабрь».

Режиссером фильма стал Клим Шипенко, который на данный период считается самым кассовым режиссером в России благодаря успеху фильма «Холоп».

Кроме Александра Петрова, сыгравшего поэта, в исторической драме снялись Сергей Гилев, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко, Мария Валешная, Кирилл Нагиев, Софья Карпунина.

Точная дата премьеры «Декабря» в кинотеатрах не назначена, известно, что фильм выйдет в прокат в декабре. Поэт Сергей Есенин умер 28 декабря 1925 года, возможно, релиз будет приурочен к этой дате.