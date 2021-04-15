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Путин раскритиковал абсурдные социальные требования

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Людей, которым нужно получить ту или иную услугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно качественно и вовремя получить помощь, напомнил глава государства.

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей», — отметил он.

Путин также призвал правительство избавить социальных работников, врачей и преподавателей от бумажной волокиты, это позволит данным специалистам уделять свое время и внимание обычным людям.

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