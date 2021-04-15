Украина потребовала от Запада вернуть ядерное оружие

Киев должен вернуть ядерный статус при поддержке Запада, если не сможет получить членство в НАТО, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО и помогаем сделать Европу сильнее, либо у нас есть только один вариант: вооружиться, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?», — сказал Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Дипломат также подчеркнул, что Украина нуждается не только в моральной поддержке от стран Запада, но и в современных системах вооружений. В частности, Киеву для противостояния с Россией требуется военная поддержка со стороны Германии.

Украина после распада Советского Союза унаследовала значительный ядерный арсенал: 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков.

Однако в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, который предусматривал ликвидацию этого арсенала. После этого Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.