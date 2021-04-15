НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Конфетам и вафлям предсказали подорожание

Источник:
РБК
262 1
Фото: © Sibnet.ru

Российские кондитеры значительно поднимут отпускные цены на конфеты и вафли из-за роста стоимости сырья.

За последние шесть месяцев основные ингредиенты, из которых состоят сладости, существенно подорожали. Так, мука, масло, яйца, джемы подскочили в цене на 50%, сахар — на 120%, пишет РБК со ссылкой на представителей рынка.

Себестоимость «сладкой» продукции из-за подорожания сырья уже увеличилась в среднем на 10%, при этом основные категории кондитерских изделий за год подорожали в магазинах в среднем на 2,5-8,5%.

Кроме этого, влияние на рост цен оказал и Китай, который начал закупать сырье огромными объемами, образовав мировой дефицит по некоторым позициям. В результате мировые цены на продовольственное сырье также существенно выросли.

Отмечается, что кондитеры покупают значительную часть сырья за валюту, из-за падения курса рубля ингредиенты для сладостей подорожали на 20–25% к ценам предыдущих лет. Например, в России нет собственного производства какао-продуктов.

При этом Минсельхоз считает, что оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет. По мнению чиновников, правительство предпринимает все необходимые меры по стабилизации цен на продовольственное сырье.

Еще по теме
Продажи Lada на Украине выросли в четыре раза
Цены на телевизоры в России выросли на треть
Власти Китая выписали Alibaba рекордный штраф
Производители предупредили о подорожании майонеза
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Реклама зоопарка с лемуром в пиджаке вызвала споры в Новосибирске
Дешевый бензин из отходов придумали в Томске
АЗС загорелась в Барнауле, есть пострадавший
Штормовое предупреждение передали в Томской области
Самое популярное
Новые прямые рейсы из Новосибирска появятся летом
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
«Невероятную весну» пообещали Сибири
Сбербанк оценил кражу денег с помощью записи голоса граждан
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден ввел новые санкции против России
Россия вызвала посла США на «тяжелый разговор»
Путин раскритиковал абсурдные социальные требования
Украина потребовала от Запада вернуть ядерное оружие
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
71
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
55
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
47
Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
27
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
26
Русских богатырей объявили украинцами
Sibnet.Ru