Конфетам и вафлям предсказали подорожание

Российские кондитеры значительно поднимут отпускные цены на конфеты и вафли из-за роста стоимости сырья.

За последние шесть месяцев основные ингредиенты, из которых состоят сладости, существенно подорожали. Так, мука, масло, яйца, джемы подскочили в цене на 50%, сахар — на 120%, пишет РБК со ссылкой на представителей рынка.

Себестоимость «сладкой» продукции из-за подорожания сырья уже увеличилась в среднем на 10%, при этом основные категории кондитерских изделий за год подорожали в магазинах в среднем на 2,5-8,5%.

Кроме этого, влияние на рост цен оказал и Китай, который начал закупать сырье огромными объемами, образовав мировой дефицит по некоторым позициям. В результате мировые цены на продовольственное сырье также существенно выросли.

Отмечается, что кондитеры покупают значительную часть сырья за валюту, из-за падения курса рубля ингредиенты для сладостей подорожали на 20–25% к ценам предыдущих лет. Например, в России нет собственного производства какао-продуктов.

При этом Минсельхоз считает, что оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет. По мнению чиновников, правительство предпринимает все необходимые меры по стабилизации цен на продовольственное сырье.