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MSI резко снизила срок гарантии на видеокарты из-за майнеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NVIDIA

Компания MSI резко уменьшила гарантийный срок производительных видеокарт с 36 до шести месяцев с момента покупки для российских клиентов, сообщается на сайте компании.

MSI имеет право изменять гарантийные условия без предупреждения, следует из опубликованного сообщения. Сокращение гарантийного срока может быть связано интересом майнеров к продуктам MSI, предполагают эксперты.

Из-за постоянной высокой нагрузки работающие в добыче криптовалют видеокарты могут выходить из строя раньше окончания гарантии, длительная гарантийный срок в таких условиях невыгоден производителю.

В список попали производительные устройства от NVIDIA и AMD, спрос на которые сейчас максимален на фон дефицита на рынке. Остальным графическим процессорам оставили прежний гарантийный в четыре года.

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