MSI резко снизила срок гарантии на видеокарты из-за майнеров

Компания MSI резко уменьшила гарантийный срок производительных видеокарт с 36 до шести месяцев с момента покупки для российских клиентов, сообщается на сайте компании.

MSI имеет право изменять гарантийные условия без предупреждения, следует из опубликованного сообщения. Сокращение гарантийного срока может быть связано интересом майнеров к продуктам MSI, предполагают эксперты.

Из-за постоянной высокой нагрузки работающие в добыче криптовалют видеокарты могут выходить из строя раньше окончания гарантии, длительная гарантийный срок в таких условиях невыгоден производителю.

В список попали производительные устройства от NVIDIA и AMD, спрос на которые сейчас максимален на фон дефицита на рынке. Остальным графическим процессорам оставили прежний гарантийный в четыре года.