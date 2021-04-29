Яйца и желатин: как сделать творожную пасху

Творожная пасха — традиционное блюдо, которое выставляют на стол в главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение. Несмотря на кажущуюся сложность, любой хозяйке под силу сделать это блюдо даже без специальной формы — пасочницы.

Основной ингредиент в пасхе — творог. Для идеального блюда подойдет продукт с жирностью не менее 9%. А чтобы разнообразить вкус, добавлять в лакомство можно много разных ингредиентов: какао, сгущенку, шоколад, цукаты, изюм, орехи и ягоды, цедру лимона или апельсина.

Пасху готовят только раз в году, к Христову Воскресению. Блюдо имеет сакральный смысл — форма усеченной пирамиды символизирует Гроб Господень.

Каноничную пасху делают в специальной форме — пасочнице. Ее можно купить в любом хозяйственном магазине. А если нет времени или желания, можно обойтись обычным дуршлагом.

Пасха классическая заварная

Для приготовления классической пасхи нужно:

500 граммов творога

Три яичных желтка

100 граммов мягкого сливочного масла

100-120 граммов сахара

100 граммов сливок жирностью не менее 33%

Ванилин, цукаты, орехи по вкусу

Крупнозернистый творог протереть через сито или перебить блендером, добавить желтки, сахар и сливочное масло. Все взбить миксером или веничком.

Полученную массу переложить в кастрюлю и поставить на средний огонь, нагревать массу, постоянно помешивая. Как только появятся первые пузырьки на поверхности, снять с плиты.

Если остались комочки, «пройтись» по массе блендером и добавить ванилин. Продукт нужно остудить до комнатной температуры, периодически помешивая. После этого поставить в холодильник на два-три часа.

Перед тем, как достать творожную массу, нужно взбить сливки в крепкую пену, после соединить их с творожной массой и сухофруктами (или другим наполнителем). Затем выложить получившуюся заготовку в форму или в дуршлаг.

И форму, и дуршлаг предварительно выстилают марлей, сложенной в несколько рядов, заворачивают верхние края марли над творожной массой и ставят сверху гнет. Это может быть банка с водой. Сам дуршлаг надо поместить в глубокую миску и отправить все сооружение в холодильник на 12 часов. Сыворотку, стекающую в миску, нужно выливать.

Пасха с желатином

Для приготовления творожной пасхи с желатином нужно:

500 граммов творога

100 граммов сахара

10 граммов желатина

150 граммов сливок жирностью не менее 33%

Стакан воды

Сухофрукты, цукаты, орехи

Сливки взбить с сахаром, добавить творог и слегка пробить массу блендером. Желатин нужно замочить в 150 граммах холодной воды на полчаса. Остальную воду вскипятить и влить в нее желатин.

После соединить с творожной массой и быстро перемешать, добавляя сухофрукты, орехи или ягоды. Затем выложить массу в форму и поставить под гнет. Держать в холоде перед подачей не менее 12 часов.

Пасха с вареной сгущенкой

Для приготовления нужно:

300 граммов творога

Банка вареной сгущенки

100 граммов мягкого сливочного масла

100 граммов сметаны

Сухофрукты, цукаты, орехи

Это один из самых простых в приготовлении рецептов пасхи. Все ингредиенты нужно выложить в глубокую миску, перемешать, перебить блендером, отправить в форму и поставить под гнет на 10-12 часов. После этого пасха полностью готова.