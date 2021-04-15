Данила Козловский стал холостяком после шести лет отношений

Актер и режиссер Данила Козловский раскрыл подробности своей личной жизни, сообщив о расставании с актрисой Ольгой Зуевой.

«Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду», —рассказал Козловский в интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить?»

Данила Козловский и Ольга Зуева были в отношениях с 2015 года, а в 2020 у пары родилась дочь Ода Валентина.

Практически сразу после информации о разрыве отношений пары, в СМИ появились слухи, что Козловский уже нашел себе новую избранницу. Ей стала Оксана Акиньшина, которая сыграла его возлюбленную в фильме «Чернобыль». Акиньшина в разводе с 2018 года, но сохраняла отношения с бывшим мужем после.