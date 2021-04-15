НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Данила Козловский стал холостяком после шести лет отношений

Источник:
Sibnet.ru
324 0
Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Актер и режиссер Данила Козловский раскрыл подробности своей личной жизни, сообщив о расставании с актрисой Ольгой Зуевой.

«Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду», —рассказал Козловский в интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить?»

Данила Козловский и Ольга Зуева были в отношениях с 2015 года, а в 2020 у пары родилась дочь Ода Валентина.

Практически сразу после информации о разрыве отношений пары, в СМИ появились слухи, что Козловский уже нашел себе новую избранницу. Ей стала Оксана Акиньшина, которая сыграла его возлюбленную в фильме «Чернобыль». Акиньшина в разводе с 2018 года, но сохраняла отношения с бывшим мужем после.

Еще по теме
Полина Гагарина решила никогда не ходить на интервью к Собчак
Новосибирская студентка вышла в финал национального конкурса красоты
Отсутствие стресса на работе помогло Фадееву похудеть на 115 кг
Море превратило Елену Темникову в Ким Кардашьян
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Реклама зоопарка с лемуром в пиджаке вызвала споры в Новосибирске
Дешевый бензин из отходов придумали в Томске
АЗС загорелась в Барнауле, есть пострадавший
Штормовое предупреждение передали в Томской области
Самое популярное
Новые прямые рейсы из Новосибирска появятся летом
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
«Невероятную весну» пообещали Сибири
Сбербанк оценил кражу денег с помощью записи голоса граждан
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден ввел новые санкции против России
Россия вызвала посла США на «тяжелый разговор»
Путин раскритиковал абсурдные социальные требования
Украина потребовала от Запада вернуть ядерное оружие
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Самое обсуждаемое
71
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
55
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
47
Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
27
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
26
Русских богатырей объявили украинцами
Sibnet.Ru