Суд приговорил Соболь к условным исправительным работам

Перовский суд Москвы признал соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил условное наказание.

Речь идет о годе исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. За это время надо будет регулярно отмечаться в участке, в случае нарушений наказание может стать реальным, передает РИА Новости.

Дело рассматривали с 5 апреля в выездном формате, гособвинитель настаивал на годе исправительных работ с удержанием 20% дохода. При этом защита намерена обжаловать приговор.

Следователи считают, что Соболь в декабре 2021 года неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. По данным следствия, в итоге ей удалось проникнуть в квартиру пенсионерки.

По версии защиты, Соболь пыталась пообщаться с предполагаемым сотрудником ФСБ, который мог иметь отношение к инциденту с Алексеем Навальным. На тот момент в квартире находились родные этого человека.