Снайперы Забайкалья получили прицелы для стрельбы в темноте

Фото: © пресс-служба ВВО
Снайперы подразделения в Забайкальском крае получили современные тепловизионные прицелы, позволяющие видеть цели в темноте, сообщила пресс-служба ВВО.
Прицелы имеют кронштейн для установки на боковую планку снайперских винтовок, в том числе винтовки Драгунова (СВД) и бесшумной девятимиллиметровой ВСС.
Прицелы нужны для наблюдения за полем боя, обнаружения и распознавания целей, и прицельной стрельбы из винтовок в любое время суток и в условиях плохой видимости.
Тепловизионные прицелы могут эксплуатироваться при температуре от плюс 50 до минус 40 градусов и влажности воздуха до 100 %. Особенность современных тепловизорных прицелов — возможность фотографировать и просматривать снимки.
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