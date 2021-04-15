Снайперы Забайкалья получили прицелы для стрельбы в темноте

Снайперы подразделения в Забайкальском крае получили современные тепловизионные прицелы, позволяющие видеть цели в темноте, сообщила пресс-служба ВВО.

Прицелы имеют кронштейн для установки на боковую планку снайперских винтовок, в том числе винтовки Драгунова (СВД) и бесшумной девятимиллиметровой ВСС.

Прицелы нужны для наблюдения за полем боя, обнаружения и распознавания целей, и прицельной стрельбы из винтовок в любое время суток и в условиях плохой видимости.

Тепловизионные прицелы могут эксплуатироваться при температуре от плюс 50 до минус 40 градусов и влажности воздуха до 100 %. Особенность современных тепловизорных прицелов — возможность фотографировать и просматривать снимки.