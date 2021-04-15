Глава правящей партии Японии допустил отмену Олимпиады

Японии придется отменить летние Олимпийские игры в Токио, если ситуация с пандемией COVID-19 будет сложной, заявил генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи.
«Если это действительно станет невозможно, то придется
отменить», — цитирует ТАСС Никаи.
Японский министр, ответственный за проведение вакцинации,
Таро Коно ранее также не исключил, что Олимпийские и Паралимпийские игры
придется проводить без зрителей.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа
2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и
запланированы на 23 июля-8 августа 2021 года.
20 марта организаторы окончательно решили проводить
Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия
японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.