Ростелеком запустил новый сервис по оплате услуг ЖКХ

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Ростелеком вывел на сайт платежный сервис А3. Теперь абоненты провайдера смогут оплачивать услуги ЖКХ и налоги онлайн.
Чтобы совершить платеж, необходимо зайти в раздел сайта «Оплата / Услуги других организаций». Пользователю откроется доступ к 2 тысячам поставщиков услуг ЖКХ и госуслуг по всей России.
За что можно заплатить онлайн:
- Электроэнергия
- Газ
- Горячее и холодное водоснабжение
- Отопление
- Взносы в Фонд капитального ремонта
- Штрафы ГИБДД
- Налоги и госпошлины.
Посетители сайта в режиме одного окна могут проверить начисления с детализацией и суммой задолженности. Также отображается информация по последним внесенным в систему показаниям счетчиков. Передача актуальных данных и оплата происходит в несколько нажатий.