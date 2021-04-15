Ростелеком запустил новый сервис по оплате услуг ЖКХ

Ростелеком вывел на сайт платежный сервис А3. Теперь абоненты провайдера смогут оплачивать услуги ЖКХ и налоги онлайн.

Чтобы совершить платеж, необходимо зайти в раздел сайта «Оплата / Услуги других организаций». Пользователю откроется доступ к 2 тысячам поставщиков услуг ЖКХ и госуслуг по всей России.

За что можно заплатить онлайн:

Электроэнергия

Газ

Горячее и холодное водоснабжение

Отопление

Взносы в Фонд капитального ремонта

Штрафы ГИБДД

Налоги и госпошлины.

Посетители сайта в режиме одного окна могут проверить начисления с детализацией и суммой задолженности. Также отображается информация по последним внесенным в систему показаниям счетчиков. Передача актуальных данных и оплата происходит в несколько нажатий.