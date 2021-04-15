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Ростелеком запустил новый сервис по оплате услуг ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Ростелеком вывел на сайт платежный сервис А3. Теперь абоненты провайдера смогут оплачивать услуги ЖКХ и налоги онлайн.

Чтобы совершить платеж, необходимо зайти в раздел сайта «Оплата / Услуги других организаций». Пользователю откроется доступ к 2 тысячам  поставщиков услуг ЖКХ и госуслуг по всей России.

За что можно заплатить онлайн:

  • Электроэнергия
  • Газ
  • Горячее и холодное водоснабжение
  • Отопление
  • Взносы в Фонд капитального ремонта
  • Штрафы ГИБДД
  • Налоги и госпошлины.

Посетители сайта в режиме одного окна могут проверить начисления с детализацией и суммой задолженности. Также отображается информация по последним внесенным в систему показаниям счетчиков. Передача актуальных данных и оплата происходит в несколько нажатий.

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