«Норникель» вложится в туризм на Таймыре

Компания «Норникель» в партнерстве с «Васта Дискавери» собирается развивать туризм на Таймыре. Объем инвестиций в проект, одобренный правительством Красноярского края, составит 20 миллиардов рублей.

Инвесторы планируют реализовать проект «Затундра». Он предусматривает создание инфраструктуры для развития природного туризма в районе плато Путорана.

На средства инвестора планируется построить туристическую деревню «Бухта Канчуль» на 605 номеров. Для объекта подобрано место около озера Мелкое, пишет бизнес-портал «Глобал».



Для туристов построят семь кемпингов и разработают маршруты. Отсюда гости смогут отправиться в путешествие по всему Таймырскому району. Согласно прогнозам, каждый год в туристические кемпинги будут приезжать около 50 тысяч человек.