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«Норникель» вложится в туризм на Таймыре

Источник:
Sibnet.ru
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Озеро лама в северо-западной части плато Путорана
Озеро лама в северо-западной части плато Путорана
Фото: © Vitaly Repin / CC BY-SA 3.0

Компания «Норникель» в партнерстве с «Васта Дискавери» собирается развивать туризм на Таймыре. Объем инвестиций в проект, одобренный правительством Красноярского края, составит 20 миллиардов рублей.

Инвесторы планируют реализовать проект «Затундра». Он предусматривает создание инфраструктуры для развития природного туризма в районе плато Путорана.

На средства инвестора планируется построить туристическую деревню «Бухта Канчуль» на 605 номеров. Для объекта подобрано место около озера Мелкое, пишет бизнес-портал «Глобал».

Для туристов построят семь кемпингов и разработают маршруты. Отсюда гости смогут отправиться в путешествие по всему Таймырскому району. Согласно прогнозам, каждый год в туристические кемпинги будут приезжать около 50 тысяч человек.

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