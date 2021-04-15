«Норникель» вложится в туризм на Таймыре

Компания «Норникель» в партнерстве с «Васта Дискавери» собирается развивать туризм на Таймыре. Объем инвестиций в проект, одобренный правительством Красноярского края, составит 20 миллиардов рублей.
Инвесторы планируют реализовать проект «Затундра». Он предусматривает создание инфраструктуры для развития природного туризма в районе плато Путорана.
На средства инвестора планируется построить
туристическую деревню «Бухта Канчуль» на 605 номеров. Для объекта подобрано
место около озера Мелкое, пишет бизнес-портал «Глобал».
Для туристов построят семь кемпингов и разработают маршруты. Отсюда гости смогут отправиться в путешествие по всему Таймырскому району. Согласно прогнозам, каждый год в туристические кемпинги будут приезжать около 50 тысяч человек.
correctorсотни миллионов, и не только в США, ни один олигарх на планете не спрячется от радиоактивного пепла,...
pepelmetalСнова свою бредятину за действительность выдаёшь!
correctorтак пока туда пришло только страшное оружие - "похолодало", а это будет - ядерная боеголовка
senikДва- три "Посейдона" могут вызвать необратимые изменения в ландшафте США. А их, "Посейдонов" в водах,...