Врачи объяснили связь завтрака с решением сложных задач

Завтрак улучшает концентрацию внимания и когнитивные функции. Он облегчает процесс запоминания, позволяет лучше учиться и решать сложные задачи на работе, сообщила пресс-служба центра гигиены и эпидемиологии Бурятии.

Также медики обратили внимание на связь между завтраком и избыточным весом, ожирением. У тех, кто пропускает завтрак или начинает день с продуктов с высоким содержанием жиров и сахара больше шансов набрать вес и ухудшить общее состояние здоровья.

Здоровый завтрак способствует нормализации веса и улучшению общего состояния здоровья. Крайне важен и состав завтрака.

Лучше включить в первый прием пищи цельнозерновой хлеб, овсянку, несладкие хлопья, мюсли. Бутерброды можно дополнить овощами и фруктами. А от колбасы и ветчины лучше отказаться.