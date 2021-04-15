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Врачи объяснили связь завтрака с решением сложных задач

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TesaPhotography / Pixabay License

Завтрак улучшает концентрацию внимания и когнитивные функции. Он облегчает процесс запоминания, позволяет лучше учиться и решать сложные задачи на работе, сообщила пресс-служба центра гигиены и эпидемиологии Бурятии.

Также медики обратили внимание на связь между завтраком и избыточным весом, ожирением. У тех, кто пропускает завтрак или начинает день с продуктов с высоким содержанием жиров и сахара больше шансов набрать вес и ухудшить общее состояние здоровья.

Здоровый завтрак способствует нормализации веса и улучшению общего состояния здоровья. Крайне важен и состав завтрака.

Лучше включить в первый прием пищи цельнозерновой хлеб, овсянку, несладкие хлопья, мюсли. Бутерброды можно дополнить овощами и фруктами. А от колбасы и ветчины лучше отказаться.

Тема: Человек и еда
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