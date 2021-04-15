Голова ледохода пересекла границу Томской области

Ледоход начался на Томи в Томской области в ночь на четверг, вечером в среду лед тронулся также на Оби, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 2 часа ночи 15 апреля голова ледохода на Томи пересекла границу региона … Кромка ледостава в данный момент находится в районе деревни Казанка», – сказано в сообщении.

Накануне вечером голова ледохода на реке Оби также пересекла границу Томской области. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории Кожевниковского района.

По информации МЧС, паводковая обстановка в Томской области стабильна. Уровни воды на всех гидропостах не превышают критических отметок.