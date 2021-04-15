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Ребенок в Бурятии выпил средство для прочистки труб

Источник:
Байкал Daily
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Полуторагодовалый малыш в Бурятии попал в больницу на аппарат ИВЛ. Он выпил средство для прочистки канализационных труб, сообщила пресс-служба детской республиканской клинической больницы.

Состояние ребенка тяжелое. Врачи диагностировали ему ожоги ротовой полости, пищевода и желудка щелочью. Сейчас малыш находится на аппарате ИВЛ, добавила врач анестезиолог-реаниматолог Марина Салимова.

«Мы бы хотели обратить выше внимание, что в последнее время такие случаи участились. Пожалуйста, родители, следите за своими детьми, будьте рядом с ними всегда. Следите, чтобы чистящие химические средства были в не доступном месте для детей», — предупредила медик.

Врачи отметили, что лечить подобные травмы очень сложно, и они имеют тяжелые последствия для здоровья.

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Бурятия #Происшествия
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