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Байден предложил Путину встретиться в ближайшее время

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Во вторник Байден позвонил Путину и предложил провести встречу. Ранее речь шла о «последующих нескольких месяцах».

«Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России», — цитирует РИА Новости Блинкена.

По его словам, это важно, чтобы избегать просчетов. «Это вы и видели, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», — отметил госсекретарь США.

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