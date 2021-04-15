Байден предложил Путину встретиться в ближайшее время

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Во вторник Байден позвонил Путину и предложил провести встречу. Ранее речь шла о «последующих нескольких месяцах».

«Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России», — цитирует РИА Новости Блинкена.

По его словам, это важно, чтобы избегать просчетов. «Это вы и видели, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», — отметил госсекретарь США.