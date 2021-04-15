Шура Би-2 объявил конкурс каверов с призом в 100 тысяч

Продюсерский проект Шуры БИ-2 «Куртки Кобейна» запустил конкурс каверов, где любой желающий может перепеть песню группы и выиграть 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба проекта.

По условиям конкурса, записать кавер можно на одну из четырех песен группы «Куртки Кобейна» — « Dasha, pls», «Упражнения в равновесии», «Нити ДНК» и «Люди на эскалаторах». На эти треки нужно придумать перепевку или танец.

Далее нужно записать свой вариант исполнения композиции и выложить во «ВКонтакте» с хэштегами «курткикобейна», «КК_Кавер», «rutv», «dfm», подписатьня на группу ВК «Куртки Кобейна». Ссылку на опубликованное видео нужно отправить на почту contest.k.k@gmail.com.

Выбирать победителя будет Шура Би-2 вместе с генеральным продюсером RU TV Михаилом Богомоловым, музыкантами Антоном Севидовым и Дмитрием Ашманом, а также программным директором DFM Михаилом Кортиковым.

Главный приз конкурса – 100 тысяч рублей. Победителей объявят 11 мая в прямом эфире на телеканале RU TV.