Полтора миллиона туристов ждут в Приангарье

Власти Иркутской области рассчитывают, что в 2021 году на Байкал приедет 1,5 миллиона туристов. И это не самое большое число гостей, сообщила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.
По ее словам, в 2019 году на побережье Байкала отдохнуло 1,8 миллиона человек, из них 365 тысяч — иностранцы. Летний туристический сезон в 2020 году начался на два месяца позже из-за пандемии. И область недосчиталась 48% гостей.
«Мы хотим по итогам 2021 года выйти хотя бы на 1,5 миллиона без иностранцев. Но все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас идет массовая вакцинация, мы надеемся, что ограничения и запреты будут сниматься», — цитирует ТАСС Сливину.
Гостиницы и турбазы возле Байкала до сих пор работают с ограничениями. Согласно требованиям, загрузка не должна превышать 50%. Агентство надеется, что эти запреты снимут к началу летнего сезона.
correctorсотни миллионов, и не только в США, ни один олигарх на планете не спрячется от радиоактивного пепла,...
pepelmetalСнова свою бредятину за действительность выдаёшь!
correctorтак пока туда пришло только страшное оружие - "похолодало", а это будет - ядерная боеголовка
senikДва- три "Посейдона" могут вызвать необратимые изменения в ландшафте США. А их, "Посейдонов" в водах,...