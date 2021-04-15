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Полтора миллиона туристов ждут в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Иркутской области рассчитывают, что в 2021 году на Байкал приедет 1,5 миллиона туристов. И это не самое большое число гостей, сообщила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

По ее словам, в 2019 году на побережье Байкала отдохнуло 1,8 миллиона человек, из них 365 тысяч — иностранцы. Летний туристический сезон в 2020 году начался на два месяца позже из-за пандемии. И область недосчиталась 48% гостей.

«Мы хотим по итогам 2021 года выйти хотя бы на 1,5 миллиона без иностранцев. Но все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас идет массовая вакцинация, мы надеемся, что ограничения и запреты будут сниматься», — цитирует ТАСС Сливину.

Гостиницы и турбазы возле Байкала до сих пор работают с ограничениями. Согласно требованиям, загрузка не должна превышать 50%. Агентство надеется, что эти запреты снимут к началу летнего сезона.

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