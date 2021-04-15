Раскрыт план США ударить новыми санкциями по России

США планируют ввести санкции против России в ответ на «неправомерные действия», в частности кибератаки на правительственные сети и попытки вмешательства в выборы, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Администрация президента Джо Байдена официально объявит о мерах в четверг, 15 апреля, они коснутся как физических, так и юридических лиц. Под санкции попадут около десятка россиян, в том числе должностные лица в правительстве и разведке, а также 20 организаций, приводит РБК сообщение Bloomberg.

Меры коснутся 30 компаний. Помимо этого, как пишут американские СМИ, ожидается, что Соединенные Штаты вышлют из страны десять российских дипломатов.

Под санкции в том числе могут попасть СМИ, которые, по мнению американской стороны, подконтрольны российским спецслужбам и распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании 2020 года. Также ограничения затронут организации, «которые действуют за пределами России в интересах Москвы».

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США.