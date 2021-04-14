Приезжающих в страну россиян обязали сдавать тест на коронавирус

Россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор. Ранее тест обязаны были сдавать только те, кто прибывает в страну воздушным транспортом.

Новые правила вступают в силу с 15 апреля. Все приезжающие россияне до въезда в Россию обязаны заполнить на едином портале Госуслуг специальную анкету, а по прибытию в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Отмечается, что до получения результатов теста граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства. После получения результатов человек должен обнародовать данные в своем кабинете.

Ранее Россия решила с 15 апреля по 1 июня ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров. Аналогичные решения приняты в отношении Танзании.